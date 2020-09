Coronavirus: deceduta una persona ricoverata a Malattie infettive, otto nuovi positivi tra cui un bimbo di Amatrice

RIETI - Coronavirus: una persona di 93 anni ricoverata a Malattie infettiva è deceduta per complicanze legate al Covid. Si tratta di un uomo che era risultato positivo nella Rsa di Torri in Sabina. Ci sono poi altri otto positivi, tra cui un bimbo di 5 anni e una donna di 41 anni di Amatrice.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 8 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una donna di 58 anni, di una donna di 29 anni, di una donna di 28 anni di una donna di 57 anni residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati.

Un uomo di 65 anni residente/domiciliato a Rieti, cluster nuovo. Una donna di 41 anni e un bambino di 5 anni residenti/domiciliati ad Amatrice, cluster già noti e isolati. Una donna di 35 anni residente/domiciliata a Fara in sabina, cluster nuovo.



220 i contatti in sorveglianza domiciliare.



15 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 3 guariti residenti/domiciliati a Rieti



Totale positivi in provincia di Rieti: 139



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 127 tamponi nasofaringei.





