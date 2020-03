RIETI - L’Italia intera è sotto chiave in quarantena, i servizi pubblici e privati sono quasi tutti sospesi e si può uscire di casa soltanto in caso di comprovata necessità. Il cimitero di Rieti, invece, no: è aperto tutti i giorni rispettando i consueti orari di accesso per il pubblico e vi si può entrare tranquillamente, come se nulla fosse.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 22 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA