RIETI - Sono tutti negativi i tamponi eseguiti presso la Residenza Sanitaria Assistita, Long Care Clinic Cirene di Torri in Sabina.

I controlli a tappeto sono stati eseguiti dopo che nelle ultime settimane le situazioni verificatesi in varie parti d’Italia riguardo casi di diffusione del Covid 19 hanno acceso i riflettori in maniera particolare sulle Case di Riposo ed Rsa suggerendo, anche in mancanza di casi conclamati di contagi, di alzare oltremodo il livello di guardia e la massima attenzione sugli ospiti delle strutture che spesso ospitano le categorie più fragili e a rischio come gli anziani.

La Rsa di Torri in Sabina si è attivata anche in assenza di situazioni che potessero far pensare ad eventuali contagi ed ha disposto l'esecuzione dei tamponi per tutti.

I controlli eseguiti a Torri in Sabina hanno riguardato una cinquantina di ospiti e circa trenta operatori in servizio a vario titolo presso la struttura. Questa mattina sono stati resi noti gli esiti dei controlli che fortunatamente hanno evidenziato la negatività per tutti i tamponi eseguiti.

