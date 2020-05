Ultimo aggiornamento: 13:38

RIETI - Coronavirus . Gli esiti dei tamponi effettuati in due residenze per anziani della Provincia di Rieti è confortante: tutti tra personale e ospiti risultano negativi. Si tratta della Casa di Riposo Padre Pio di Borgorose e della Rsa Città di Rieti."La Casa di Riposo Padre Pio - spiega una nota della Provincia - ha ad oggi 11 ospiti e 5 operatori, mentre la Rsa Città di Rieti ha ben 50 ospiti e 50 operatori tra infermieri OSS, terapisti, personale amministrativo,... Nelle due strutture nel mese di Marzo viene vietato l’ingresso a tutti i parenti. Nella RSA Città di Rieti, il 29 Marzo, vi è stata un’ispezione della ASL per controllare che tutto il personale fosse munito dei mezzi di protezione, con un verbale molto positivo".“Mi complimento con le strutture per aver adottato in maniera premurosa ed anticipata misure di isolamento, che ci consentono oggi di non avere casi positivi al loro interno. E’ stata una scelta di coraggio, perché adattata già da inizio marzo, riuscendo a tenere isolate ed evitare contagi sia per gli ospiti che per gli operatori, quando ancora nessuno poteva prevedere l’andamento ed anzi alcune misure potevano non essere capite o ritenute ingiuste.” Commenta così il Presidente della Provincia e prosegue: “Le strutture del terziario, in particolare quelle dedicate ai servizi alla persona, sono state duramente e tristemente colpite da questa pandemia, ma puntando alla qualità del servizio e alle necessità di personale e ospiti possono anche loro avere una rinnovata crescita e un ulteriore sviluppo”.