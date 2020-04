L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus : zero contagi nella casa di riposo subito blindata da febbraio.Il sorprendente risultato raggiunto dalla struttura del Reatino in cui 25 ospiti hanno tra gli 85 e i 97 anni.«Abbiamo fiutato il grave pericolo dall'esplosione dei casi in Cina. Poi, dopo Codogno, abbiamo chiuso».