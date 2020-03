RIETI - Quattro persone denunciate nelle giornata di ieri nel territorio della compagnia di Poggio Mirteto dai carabinieri a seguito dell'intesificazione dei controlli per il rispetto del decreto governativo che limita gli spostamenti. Due di questi, residenti in provincia di Roma, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Le altre due denunce riguardano, una, la donna di Cantalupo che ha violato la quarantena, l'altra, un 32enne romano fermato a Passo Corese senza saperne giustificare il motivo.



