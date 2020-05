© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono iniziati gli allenamenti da remoto del settore giovanile della Npc Willie Basket Rieti. Attraverso la piattaforma digitale Zoom sarà possibile seguire da casa le lezioni dei vari istruttori che proporranno ai ragazzi per tenersi in forma in attesa si possa tornare ad allenarsi sui campi e nelle palestre.«Non vorremmo correre troppo ma sembra che il momento peggiore stia passando – ha scritto il responsabile del settore giovanile della Npc Willie Basket Rieti, Paolo Matteucci ai ragazzi delle numerose squadre giovanili che orbitano intorno alla Npc - seppur con grandissime incertezze, si stia provando a tornare alla normalità. Attendiamo da Coni e Federazione un protocollo sanitario ufficiale e definitivo per provare a far ripartire gli sport di squadra. Nonostante le enormi ed evidenti difficoltà attuative la nostra Società sta provando ad organizzarsi per farsi trovare pronta ad una possibile ripartenza, quando saremo totalmente in sicurezza. Sarà nostro compito tenervi costantemente aggiornati sulla situazione».«La nostra società – spiega il coach - ha pensato di organizzare per le prossime settimane una serie di allenamenti individuali online riservati a tutti i ragazzi del nostro settore giovanile, sia maschile che femminile. Il lavoro sarà dedicato al vostro potenziamento fisico e tecnico e vedrà impegnati alcuni dei nostri tecnici».Gli allenamenti sono iniziati ieri pomeriggio con una seduta fisica col preparatore atletico Simone Passacantando. Mercoledì alle 18 seduta tecnica (Ball handling) con Andrea Auletta e venerdì sempre alle 18 seduta fisica con Francesca Patacchiola.Ad ogni allenamento viene anche indicato l’occorrente da procurarsi da parte dei ragazzi. Ieri 2 bottiglie di acqua piene da 2 litri l’una ed uno zaino con i libri dentro. Per l’allenamento di mercoledì 20 maggio con Andrea Auletta, un pallone da basket e pallina da tennis/palla di carta con scotch se non si ha quella da tennis ed ancora delle bottiglie d’acqua per simulare dei conetti.Insomma così come la didattica a distanza per la scuola anche il basket giovanile a Rieti si attrezza con le piattaforme comuni dove è possibile interagire tramite collegamenti multipli e si prova a ripartire da casa prima di tornare in campo.