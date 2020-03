RIETI - La sezione reatina dell'Aism (Associazione italiana Sclerosi Multipla), sita in via Lama anche durante l’emergenza del Covid-19 continua ad essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio garantendo continuità nella corretta informazione e un corretto orientamento.

Oltre a questo, la sezione è disponibile anche per:

1. Supporto psicologico (telefono/Skype)

2. Ritiro e consegna farmaci a domicilio grazie al supporto dell’Associazione “Angeli in moto”



CONTATTI

E-mail: aismrieti@aism.it

Facebook: AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Rieti)

Instagram #aismrieti.

Telefono: 329 6082709 (Tiziana De Santis) - 349 5163780 (Tiziana Cinardi)

