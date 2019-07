© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il quartier generale della Rieti-Terminillo è in piena attività. In queste ore sono in corso gli ultimi sopralluoghi sul percorso che nel fine settimana accoglierà l’evento più atteso dagli appassionati dei motori.L’ultima visita è stata quella del Consiglio Direttivo dell’Aci, capitanato dal presidente Innocenzo de Sanctis. Con lui il direttore di gara Fabrizio Fondacci e i membri del Consiglio dell’Automobile Club Costanzo Truini, Luigi Cari e Daniele Rossi, che è anche responsabile del percorso.«Si è trattato di un ultimo check prima di dare il via alla parte ufficiale, venerdì, con la prima riunione del Collegio alle 14 – spiega Fondacci – Il sopralluogo è stato utile a curare i minimi dettagli relativi alla sicurezza. Abbiamo inoltre previsto, nei pressi della partenza, un’area Hospitality dedicata ad ospiti, autorità e sponsor».Soddisfatto di come sta procedendo l’organizzazione il presidente dell’Aci Rieti Innocenzo de Sanctis: «Abbiamo superato i 160 iscritti – commenta – Sono lieto di questo ottimo risultato, che dimostra la volontà di esserci di grandi nomi dell’automobilismo».