Convention di Forza Italia a Milano, nutrita la rappresentanza reatina

RIETI - Nutrita la partecipazione di Forza Italia Rieti alla manifestazione nazionale “La Forza dell’Italia” organizzata a Milano venerdì 5 e sabato 6 maggio.

«Grande entusiasmo tra i militanti, dirigenti locali e nazionali del partito che in migliaia si sono ritrovati agli East End Studios di Milano. Sono intervenuti i Ministri, Sottosegretari, Capigruppo insieme al Coordinatore Nazionale e altri membri di spicco del partito, che hanno illustrato il buon lavoro di Forza Italia in questi sei mesi di Governo e gli obbiettivi fissati per il futuro».

«Proprio in quest’ottica é stata grande la partecipazione dei giovani, presenti in molte centinaia da tutte le parti d’Italia. Emozione notevole dei presenti nel rivedere il Presidente Berlusconi nel suo intervento conclusivo, seguito da un’interminabile applauso e standing ovation da parte dei partecipanti a chiudere con successo la manifestazione nazionale».