Ponteggi non a norma: imprenditore denunciato. Lavoro sommerso in Rsa: cooperativa multata

RIETI - Sempre attiva e attenta l’attività ispettiva del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti che unitamente al personale dell’Arma territoriale, contribuiscono alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In Paganico Sabino, il Nucleo, unitamente ai militari della Stazione di Ascrea, hanno proceduto ad attività ispettiva nei confronti di una ditta che opera nel settore edile, riscontrando violazioni sul montaggio di ponteggi ed impalcature risultate non idonee ed insicure. Il legale rappresentante della Ditta, avente sede nel “frusinate” è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura di Rieti nonché elevate ammende per circa 2.000 euro.

In Contigliano, invece, al termine di attività ispettiva nei confronti di una cooperativa esercente attività di assistenza residenziale per anziani, hanno accertato violazioni amministrative relative al lavoro sommerso, elevando sanzioni amministrative nei confronti dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione, per un totale di circa 43.000 Euro. Le Autorità amministrative sono state informate dal medesimo Nucleo CC Ispettorato che procede, per le azioni di competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA