Contigliano, crollo delle arcate per il vento. Sopralluogo di Cattani: «Non cerchiamo colpevoli,pensiamo solo a ripartire». La fotogallery

RIETI - «Non cerchiamo colpe, non è nel nostro stile e poi qui nessuno ha colpe. E' stata una calamità naturale. Ora pensiamo solo a ripartire perché questo centro vedrà la luce. E' una promessa».



Giuseppe Cattani parla guardando quel che resta della copertura del nuovo centro sportivo Il Cerquetello a Contigliano, nuova casa della sua Npc Rieti. All'alba una tromba d'aria ha buttato giù le 6 arcate che erano state installate per sostenere la copertura. Il patron è arrivato sul posto intorno alle 17, dopo un primo passaggio in mattinata. Insieme a lui c'è anche Gianni Orlandi, altro socio della Cfg, la società proprietaria di tutta la struttura. «Il nostro nome è l'acronimo di Cristiano, Fabio e Giuseppe - spiegano - 3 appassionati di basket che sognavano questo centro. Non ci fermeremo certo per questo». Con Cattani e Orlandi oggi pomeriggio c'erano anche i responsabili della ditta che sta esguendo i lavori: la prossima settimana verrà fatta una stima sui tempi di rimozione dei detriti e per il completamento dell'opera. Per l'intera giornata tecnici e operai si sono alternati nell'area del cantiere.