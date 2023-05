Mercoledì 3 Maggio 2023, 00:10

RIETI - La vicenda del consigliere comunale Franco Evangelista continua a tenere banco. A riaccendere la polemica è la scelta di votare, nell’ultimo consiglio comunale, insieme alla maggioranza di centrodestra, i provvedimenti su canone unico patrimoniale, Imu e Irpef, mentre è andato via al momento del voto sull’aumento della Tari. Un’opzione contestata da Nome officina politica, che torna a chiederne le dimissioni da consigliere comunale. «Rileviamo - afferma l’associazione - che l’ex candidato di coalizione, Evangelista, ha votato a favore delle determinazioni della maggioranza, formalizzando così, alla prima votazione, il suo cambio di casacca, per il quale abbiamo già espresso la nostra censura e per cui rinnoviamo la richiesta a rimettere il suo mandato, non essendo più coerente con la compagine che ha contribuito alla sua elezione».

I passaggi. Evangelista venne eletto consigliere comunale nella lista “Rieti in salute”, con il contributo elettorale delle altre due forze politiche che componevano il Terzo polo, Psi e Nome officina politica. La polemica si era accesa dopo che Evangelista era passato, nelle scorse settimane, nel gruppo misto di Palazzo di città e, soprattutto, dopo che si era candidato alle Regionali con il centrodestra, nella lista del neogovernatore Francesco Rocca.

Difficilmente l’ex consigliere di “Rieti in salute” si dimetterà dalla carica per fare posto al secondo eletto nella lista, Massimo Ruggeri. C’è da registrare tuttavia che Evangelista non è il solo a votare insieme alla maggioranza. Anche Alessio Angelucci, “scomunicato” da Centro democratico per essere passato nella maggioranza della Provincia, ha votato in Comune i provvedimenti della giunta Sinibaldi. Al momento risulta ancora capogruppo del partito di Tabacci, tuttavia il diretto interessato fa sapere che spiegherà tutto in una conferenza stampa nei prossimi giorni.

Evangelista, da parte sua, aveva provato a staccare “Rieti in salute” dal resto della coalizione, ma alla fine si è dovuto accontentare di passare (per ora?) nel gruppo misto, dove - secondo l’ipotesi più accreditata - potrebbe essere raggiunto proprio da Angelucci.