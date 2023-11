Terni. La parrocchia di Piediluco ha un nuovo consiglio pastorale Festa di san Martino con castagne e vino novello

Festa di san Martino e rinnovo del consiglio parrocchiale della chiesa di santa Maria del Colle di Piediluco. Continua l’attività della parrocchia dopo l’arrivo del nuovo parroco don Lorenzo Spezia. Il comitato dei festeggiamenti del buon Gesù e della madonna dell’Eco, in collaborazione con la cooperativa Tabor, ha organizzato per il 12 novembre alle 16 presso il salone parrocchiale un pomeriggio all’insegna dell’amicizia con una castagnata allietata da vino novello e bruschetta, richiedendo per il contributo spese 5 euro. Nel frattempo è stato anche rinnovato il nuovo consiglio pastorale che è composto da don John Uduak Paulinus (presbitero collaboratore parrocchiale) don Ideale Piantoni (diacono), Cirinna Belelli (responsabile del coro liturgico), Gabriele Poletti e Mariella Gernini (referenti per il comitato dei festeggiamenti), Donato Tartamelli (segretario consiglio per gli affari economici), Cristiano Coletti (referente san Vincenzo e Caritas parrocchiale), Lorenza Dominici (referente interparrochiale per il catechismo).

Quali membri a pieno titolo sono entrati Emanuela Gasparini e Annamaria Di Giuli e gli eletti Rosella Buccioli, Fiorenza Crescenzi e Diomira Trotti , oltre ovviamente, il parroco don Lorenzo Spezia.