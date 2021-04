Emanuela Perilli nuova delegata del Coni provinciale: «Grazie al presidente Viola per la fiducia»

RIETI - Emanuela Perilli, appuntato scelto q.s. in forza al Gruppo Carabinieri Forestale Rieti, ex atleta azzurra della marcia, allenatrice di atletica leggera, è stata designata quale nuova delegata provinciale del Coni. Prende il posto di Luciano Pistolesi.



«Ringrazio il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, per avermi dato la fiducia e l’opportunità di ricoprire questo prestigioso incarico - afferma Perilli - Sono consapevole che si dovrà affrontare un periodo difficile in cui a causa della pandemia è a rischio la sopravvivenza di molte associazioni sportive, che hanno il merito di aver tessuto la rete sportiva del Paese. Mi auguro che vengano presto attuate delle politiche di intervento e sostegno a favore di queste associazioni, per il bene comune e a difesa di tutti quei valori e principi di cui l’attività sportiva è vettore. Onorata di poter contribuire nuovamente alla causa sportiva, risponderò con massimo impegno e dedizione che il periodo richiede».



«Discontinuità nella continuità, questo il principio ispiratore che ha portato alla sostituzione di 4 dei 5 delegati - dice il presidente Coni Lazio, Riccardo Viola - È lo stesso principio che ha ispirato anche la composizione della nuova Giunta. Non ci sono promossi e bocciati, ma volti nuovi, anche perché di vecchio basto io, per condividere questo momento particolarmente difficile. Auguro a tutti un buon lavoro e sono convinto che insieme ce la faremo a tornare verso la normalità».

