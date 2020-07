Rieti, Confartigianato sede zonale di Passo Corese: Ilario Benedetti è il nuovo presidente

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, 9 luglio 2020, le piccole imprese del territorio di Fara Sabina aderenti a Confartigianato Imprese Rieti hanno scelto il loro nuovo Presidente. A guidare il gruppo della sede zonale di Passo Corese sarà Ilario Benedetti, professionista e imprenditore da sempre impegnato nello sviluppo socio-economico del territorio farense.

L’elezione di Benedetti è arrivata durante una riunione molto partecipata che Confartigianato ha organizzato presso il Centro Giovani del Comune di Fara Sabina. Tanti imprenditori, tra soci storici a Confartigianato e giovani leve del mondo associativo, che grazie alla memoria storica e all’entusiasmo hanno animato l’incontro in uno spirito propositivo volto a rendere questo territorio sempre più interessante e attrattivo per le imprese.

Il Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, Maurizio Aluffi, ha aperto l’incontro, descrivendo il funzionamento dell’Associazione e le opportunità che hanno i gruppi territoriali, come quello di Passo Corese, di interloquire direttamente con le istituzioni locali in rappresentanza delle piccole imprese. Un’opportunità per fare sistema tramite Confartigianato, presentare proposte e progetti specifici in un’ottica di sviluppo e vivacità del territorio. «Per questa ragione cerchiamo di coinvolgere le imprese e stimolarle a partecipare alla vita associativa, per essere loro stesse protagoniste di ciò che accade nei territori”, ha spiegato Direttore. “La bella partecipazione di oggi dimostra che c’è voglia di ripartire e conferma la dinamicità di Fara Sabina nel ricercare occasioni di confronto e crescita”.

Al termine dell’incontro si è proceduto all’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Con voto unanime è stato eletto Presidente Ilario Benedetti, geometra e imprenditore edile, mentre come vice Presidente i presenti hanno indicato Laura Cipriani, a capo di uno degli studi commercialisti più conosciuti di Fara Sabina e non solo.

Coadiuveranno il Presidente i membri del Consiglio Direttivo: Pietro Falcetti, Daniele Reali, Alberto Sinceri, Attilio Macchini, Enrico Giuliani, Walter Perugini e Riccardo Ricci.

«Sono felice di poter rappresentare le imprese di Confartigianato di Fara in Sabina - ha affermato il neo Presidente Benedetti - Anche a seguito del commissariamento del Comune, è nell’interesse di tutti noi capire come evolverà la situazione nel nostro territorio, conoscere i programmi delle liste, anche per individuare chi più rappresenterà da vicino le istanze delle piccole imprese e quali saranno gli interlocutori con cui il nostro gruppo potrà confrontarsi. L’incertezza non aiuta l’imprenditoria. Un altro aspetto su cui il nostro gruppo di lavoro intende soffermarsi è quello di comprendere quali opportunità avrà da offrire l’ASI per il sistema delle piccole imprese. Posso affermare con serenità che il nostro ruolo sarà comunque propositivo e di stimolo per realizzare tutte le idee che come Confartigianato metteremo in campo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA