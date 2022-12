Concorso Filosofia e Natura, ecco i vincitori della sesta edizione

RIETI - La palestra dell’Istituto per Geometri di via A. M. Ricci ha ospitato gli studenti dei licei di Rieti e provincia (Liceo Scientifico “S. Marchionne”, Liceo Classico e Scientifico “C. Jucci”, Liceo delle Scienze applicate del “C. Rosatelli”, Liceo delle Scienze Umane/Musicale, Economico Sociale/Linguistico/Artistico “Elena Principessa di Napoli”) presenti nella mattina del 16 dicembre, per partecipare alla premiazione della sesta edizione del fortunato concorso e al primo incontro della settima edizione.

Gli alunni, che hanno affollato la grande palestra messa a disposizione dalle Dirigenti Paola Giagnoli e Beatrice Tempesta, sono stati salutati dai rappresentanti di alcuni dei sostenitori dell’importante evento, in particolare dalla prof. Letizia Rosati (Comune di Rieti), Maria Rita Pitoni (Fondazione Varrone di Rieti), Giuseppe Ricci (Riserva Navegna-Cervia), Andrea Trenti (Lions Host Club Rieti), Stefania Saccone e Giuliano Aurigemma (USR-Rieti), Trento Scansano e Lino Martini (Associazione “Domenico Petrini”), si sono inoltre collegati on-line il dott. Mariano Calisse (presidente della provincia di Rieti) e Giuseppe Quadruccio (CAI di Rieti).

I lavori, aperti con un breve saluto della prof. Annamaria Renzi, Dirigente dell’Istituto di Amatrice, sono stati coordinati dalla prof. Stefania Santarelli, già Dirigente dell’IIS “C. Jucci”, la quale, dopo aver presentato il relatore della giornata, padre Mariano Pappalardo, ha successivamente gestito la parte relativa alla consegna delle menzioni e dei premi dei primi tre classificati delle due sezioni della competizione (digitale e cartaceo). Padre Mariano ha trattato il tema del concorso, “La natura della Pace e la Pace della natura”, e dopo aver portato i saluti del neo nominato vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna, ha sottolineato che la pace parte da ciascuno di noi, provocando gli studenti nel richiamare che occorre superare la riduttiva “simpatia” che lega il simile al simile, impegnandosi nel costruire relazioni significative che contemplino anche andare incontro a chi è diverso da noi (le tante sollecitazioni che hanno colto gli alunni e tutti gli intervenuti, sono rese disponibili nella pagina Facebook del concorso), solo così possiamo edificare una pace che travalichi barriere ideologiche e ci faccia cogliere il senso della fraternità universale.

La commissione che ha giudicato i 23 elaborati ha affrontato un compito difficile perché tutti meritevoli di segnalazione per originalità, completezza, uso di tecniche diverse, ricerca storica, riferimenti al territorio, spunti personali e rielaborazione critica. Pertanto ogni gruppo partecipante, ha ricevuto una menzione d’onore che potrà essere utilizzata per l’attribuzione del credito o per il riconoscimento di alcune ore di PCTO.

I giudici, Lino Martini, Maria Rita Pitoni, Arianna Sulpizi, Andrea Trenti, Stefania Saccone, Giuliano Aurigemma, Ilena Tozzi, guidati dalla prof. Stefania Santarelli, essa stessa giudice, hanno lavorato in piena autonomia, con elaborati assolutamente anonimi, utilizzando griglie di valutazione condivise, assegnando quindi i tanti premi che con generosità hanno messo a disposizione i partner del concorso (in aggiunta a quelli appena sopra ricordati, anche la Fondazione Flavio Vespasiano di Rieti, il CAI di Rieti, la Diocesi di Rieti).

I vincitori

Sezione CARTACEA

1° classificato (250 euro): IIS “EPN” - 5°A Liceo Economico Sociale

Alunni: Cardone Pietro, Cesaretti Marika, Cricchi Umberto, De Simoni Zaira, Fioroni Elisa, Franceschoni Emma, Mancini Mattia, Mattei Vanessa, Mselmi Hazem, Murino Benedetta, Nobile Marchioni Giada, Orsini Emanuele, Paolucci Sofia, Scoppetta Sofia

Docenti: prof. Stefania Spadoni e Silvia Porfiri

2° classificato (150 euro): IIS “EPN” – 5°A Liceo Artistico

Alunni: Tagliacicca Valeria, Badea Simon Emanuele

Docente: Benedetta Graziosi

3° classificato: (100 euro): IIS “C. Jucci”: 5°B Liceo Classico

Alunni: Benedetti Virginia, Bernardini Elena, Bonanni Gloria, Franceschini Davide Pio, Giovagnoli Elena, Gizzi Gabriele, Maccaroni Stefano, Perazzi Alessandra, Pirrotta Gaia, Salusest Aurora, Scopel Gabriele, Tatti Chiara

Docente: Isabella Figorilli

Sezione DIGITALE

1° classificato (250 euro): IIS “EPN” - 5°G Liceo Linguistico

Alunni: Rosati Giulia, Onofri Chiara, Spadoni Marta, Marincioni Chiara, Marchili Michela, Spadoni Simone, Battisti Giulia, Braconi Aurora, Ratsa Letizia, Messi Michele, Di Maggio Michela, Cricchi Elena

Docenti: prof. Alessandra Spadoni

2° classificato PARIMERITO (75 euro): IIS “S. Marchionne” di Amatrice – 5°A Liceo Scientifico

Alunni: Aquila Aurora, Battiston Jacopo, Bonanni Veronica, Canonico Andrea, Capriccioli Eleonora, Cardelli Cristi, Carosi Alessio, Giamogante Ilenia, Magaletta Lorenzo, Manocchi Riccardo

Docente: Danila Pirri

2° classificato PARIMERITO (75 euro): IIS “EPN” – 5°A Liceo Artistico

Alunni: Sacconi Martina, Zini Gaia

Docente: Benedetta Graziosi

3° classificato: (100 euro): IIS “EPN”: 5°D Liceo Linguistico

Alunni: Baldi Giovanni Paolo, Benvenuti Giacomo, Caluisi Emanuele, D’Ippolito Ludovica, De Santis Ginevra, De Santis Mariachiara, Gatta Francesco, Giantulli Azzurra, Iannino Rachele, La Rosa Flavia, Mironti Lorenzo, Pasquali Azzurra, Pizzocchia Sofia, Saccà Mattia, Stoccada Elisa, Tomassini Elena, Tomei Ilaria

Docente: Manuela Flammini