Concorso “Filosofia e Natura”: duecento alunni alla relazione di apertura di monsignor Piccinonna

RIETI - Preceduta dall’interessante relazione di apertura dell’ottava edizione del concorso “Filosofia e Natura” di mons. Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti, dedicata al “Bene comune”, si è svolta nella mattina del 22 novembre all’Auditorium di s. Scolastica di Rieti, la premiazione dell’edizione precedente, relativa all’anno scolastico 2022/2023, dove invece si è approfondito l’argomento della Pace.

L’attività formativa da anni riscuote un significativo successo tra gli studenti liceali delle quarte classi degli Istituti firmatari dell’Accordo di rete (IIS “C. Rosatelli”, IIS “C. Jucci”, Liceo Scientifico “S. Marchione”, IIS “Elena Principessa di Napoli”), sia per la scelta di attualizzare i temi di filosofia “studiati” in aula, che per la fortuna formula proposta. Infatti gli alunni partecipano a quattro momenti formativi al fine di far loro consolidare o maturare alcune consapevolezze in merito al pensiero filosofico, ma anche per stimolarli a fare ricerca e a conoscere il territorio locale da diversi punti di vista, nonché sviluppare ed esercitare, anche mediante dibattiti e confronti, un proprio pensiero critico. L’esperienza più attesa è in verità l’ultima, quella che prevede una passeggiata “filosofica” lungo il sentiero planetario del Terminillo, un’occasione che vede tutti i gli alunni impegnati in attività educativa “peer to peer”.

I lavori sono stati aperti dal saluto e i ringraziamenti della prof. Annamaria Renzi, Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico di Amatrice, che ha riconosciuto l’alto valore formativo dell’attività, e dall’intervento della prof. Maria Rita Pitoni, in rappresentanza della Fondazione “Varrone”, che ha sottolineato l’impegno della Fondazione per sostenere progetti collegati allo sviluppo culturale del territorio.

La prof. Stefania Santarelli, presidente della Commissione che ha valutato gli elaborati, coadiuvata dal prof. Alessio Valloni, ha condotto le operazioni di attribuzione dei premi della settima edizione del concorso, consentendo a tutti gli studenti di comprendere come si sono svolte le valutazioni e di sentirsi i veri protagonisti dell’evento, favorendo un vivo coinvolgimento degli alunni e dei docenti referenti.

Presenti la prof. Letizia Rosati per il Comune di Rieti, la prof. Stefania Saccone per l’Ufficio scolastico (MIUR), Lino Martini per l’Associazione culturale “Domenico Petrini”, la prof. Stefania Santarelli per il Rotary club di Rieti, il dott. Andrea Trenti per i Lions Host club Rieti.

Ecco i primi tre classificati nell’edizione 2022/2023:

Sezione cartacea:

1° classificato: Liceo Classico – classe 5A

Alimenti Maria Chiara, Bosi Arianna, Casale Lorenzo, D’Alessandro Emma, Fabrizi Thomas, Mancini Sophia, Petrongari Mattia, Tortelli Ilaria

2° classificato: Liceo Classico – classe 5C

Montani Sofia

3° classificato: Liceo delle Scienze Applicate – classe 4SC

Fino Alessia, Cecchini Simone, Cortesi Gabriele, Leo Alessia, Spadoni Tommaso, Tanilli Sofia, Zannetti Mathias

Sezione Digitale

1° classificato: Liceo Scientifico – classe 5C

Parrini Giulia

2° classificato: Liceo delle Scienze Applicate – classe 5SB

Brentegani Alessandro, Carlini Edoardo, D’Angeli Francesco, De Marco Antonio, Fiorillo Gianluca, Franchi Mariachiara, Iacoboni Daniele, Imperatori Alessandro, Pezzotti Chiara, Picuti Lorenzo, Quercia Chiara, Rivoltella Alessandro, Rosati Mattia, Rossetti Angelica, Scappa Benedetta

3° classificato: Liceo Artistico – classe 5B

Borek Valeria, Boudaleb Soraya, D’Ippolito Diana, Maietta Maria