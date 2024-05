Best League, Scientifico ed Epn subito sugli scudi. Foto. I risultati della seconda giornata

RIETI – Termina senza fermate la seconda giornata della Best League. Tantissimi i giovani che si stanno ritrovando al Parco “Il Coriandolo” e che, grazie al punto ristoro ampliato, si fermano in loco per la cena e per concludere insieme la serata.

Giornata no per Ragioneria che esce sconfitta in tutti gli sport ad eccezione che nel Vecchie Glorie dove vince facilmente contro l’Istituto Formazione Rieti. Scientifico ed Epn sono i più in forma, bene anche le due squadre dell’Itis che nel calcio a 5 monopolizzano entrambe le gare. Serata difficile anche per il Classico, sconfitto nel Beach dall’Epn2.Oggi la terza giornata del torneo in programma dalle 18 alle 21.

I risultati del 23 maggio

Calcio a 5

Ragioneria-Itis2 3-5

Itis-Alberghiero 6-3

Basket 3vs3

Scientifico2-Ragioneria 64-52

Beach volley

Scientifico-Ragioneria 2-0

Ragioneria2-Epn 0-2

Classico2-Epn2 0-2

Vecchie Glorie calcio a 5

Istituto formazione Rieti-Ragioneria 3-10

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Itis 3*

Scientifico 3*

Classico 0*

Alberghiero 0*

Epn 0

Girone B

Euroscuola 3*

Itis2 3**

Istituto formazione Rieti 0

Ragioneria 0*

Scientifico2 0

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 4**

Ragioneria 2**

Scientifico 0*

Classico 0*

Itis 0

Itis2 0

Beach volley

Girone a

Epn2 4*

Scientifico 2

Alberghiero 1

Ragioneria 0

Classico2 0

Girone B

Classico

Epn 2*

Itis 0

Ragioneria2 0*

Scientifico2 0

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 3*

Classico 3*

Scientifico 0

Epn 0

Istituto formazione Rieti 0**

*Gara in più

Il programma del 24 maggio

Calcio a 5

Istituto Formazione Rieti-Ragioneria ore 18

Alberghiero-Classico ore 19

Scientifico2-Euroscuola ore 20

Basket 3vs3

Classico-Scientifico ore 18

Itis-Itis2 ore 19

Beach Volley

Classico-Epn ore 18

Alberghiero-Ragioneria ore 19

Scientifico-Classico2 ore 20

Vecchie Glorie calcio a 5

Scientifico-Classico ore 21