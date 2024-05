Sebastiani, battere Bologna per allungare la serie. Rossi: «Cambiare approccio e lottare fino alla fine»

RIETI - Una gara 3 decisiva per la Real Sebastiani Rieti che stasera al PalaSojourner cerca di rientrare in corsa nella serie di semifinale Playoff di Serie A2 contro la Fortitudo Bologna. Alle 21 la palla a due tra gli amarantocelesti e i bolognesi, avanti 2-0 nella serie e con il primo match point per raggiungere Trapani in finale. Gli amarantocelesti puntano al fattore PalaSojourner per riequilibrare la serie. Presente una leggenda come Gianfranco “Padella” Sanesi che vedrà ritirata la sua maglia numero 12 all’intervallo.

La gara

I primi due atti al PalaDozza sono stati diversi tra loro: gara 1 ha visto una Sebastiani attenta e in grado di mettere parecchio in difficoltà la formazione di coach Caja, uscita fuori con tutta la sua forza e fisicità nel quarto periodo; gara 2 è stata una partita complessa per gli amarantocelesti, in affanno e in rincorsa fino alla sirena finale e in balia di una difesa coriacea che ha concesso poco alle bocche di fuoco reatine. La differenza fisica si è fatta sentire finora, con Rieti che senza Dustin Hogue si ritrova con molto più spazio da colmare in tutti i ruoli, specialmente contro una coppia come Ogden e Freeman in grado di muoversi bene sia sul perimetro che nel pitturato. Rieti per rientrare nella serie fa a affidamento su Jazz Johnson, ben contenuto dalla difesa bolognese. Serve un exploit per battere una squadra forte e in fiducia come la Fortitudo: il PalaSojourner si preannuncia infuocato e caricherà la squadra al massimo per una gara da dentro o fuori.

Le dichiarazioni pre-gara

Il tecnico amarantoceleste, coach Alessandro Rossi, parla degli aspetti su cui la sua squadra ha sicuramente lavorato in vista di gara 3: «In gara 3 dovremo portare una versione totalmente diversa in campo, rispetto a quella di gara 2. L'approccio fisico, mentale e tecnico dovrà essere completamente stravolto. Al netto di tutti i problemi che abbiamo, questo non dovrà essere un alibi e dobbiamo cercare di capire dove abbiamo sbagliato. Poi potremo perdere anche gara 3, ma dovremo farlo lottando fino all'ultimo secondo».

Il coach della Fortitudo, Attilio Caja, spiega invece come Rieti sia un campo difficile, sottolineando però ciò che di buono ha fatto la sua squadra in questa serie: «Anche in gara 2 i ragazzi sono stati eccellenti in difesa, con sprazzi al top della perfezione.

Sono stati tutti molto bravi, con un Freeman eccellente, che ha fatto registrare non solo la sua miglior prova di quest’anno, ma una delle migliori dei miei pivot in assoluto. Il suo eccellente lavoro difensivo è avvenuto anche perché Bolpin e Fantinelli hanno fatto pressione sulla palla, gli altri sono stati attenti sulle rotazioni, e siamo stati bravi contro un avversario coriaceo. Siamo molto contenti di aver tenuto il fattore campo, male che vada torneremo a Bologna per gara 5. Ora dobbiamo stare attenti, perché venerdì sarà difficile, Rieti è un campo storico e dovremo essere pronti ad un’altra battaglia. Noi ci stiamo allenando da agosto per essere al 100%, non siamo quelli che studiano solo il giorno prima dell’esame, lo stiamo facendo da tutto l’anno. I ragazzi hanno pressione in allenamento, li ho sempre elogiati per l’impegno, poi certe cose tecniche possono essere migliorate, ma per quello che ci stanno mettendo meritano solo complimenti, ed è bello che la gente lo apprezzi».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Fortitudo Bologna: Sergio 3, Aradori 4, Conti 5, Bolpin 9, Panni 11, Kuznetsov 12, Fantinelli 21, Giuri 22, Freeman 33, Ogden 35, Morgillo 36. All. Caja

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Michele Centonza di Grottammare (AP) e Marco Marzulli di Pisa

Il programma delle semifinali playoff (gara 3)

Tabellone argento

Trapani Shark – Verona 3-0 (Trapani in finale)

Fortitudo Bologna – Real Sebastiani Rieti 2-0

Tabellone oro

Forlì – Trieste 0-2

Cantù – Udine 2-0