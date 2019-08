I BRANI

RIETI - La Badia Benedettina di Farfa ospiterà domenica 11 agosto alle 20,30 il prestigioso concerto “Settecento in musica” organizzato dall’Ensemble “Gli Allegri”, composto da numerosi professionisti del Teatro dell’Opera di Roma insieme a due giovanissimi allievi. Il pregio artistico della basilica farà da cornice ad un viaggio di sonorità del periodo “Rococò” sapientemente interpretate dall’ensemble musicale che eseguirà un ricco programma.Ecco la scaletta musicale: Fiocco - Allegro in Sol maggiore (arrangiamento Adalberto Muzzi), Haendel - Adagio, Allegro (arrangiamento per quartetto di Adalberto Muzzi), Vivaldi - Concerto in Si minore per quattro violini, Mozart - Serenata, Boccherini – Fandango.L’Ensemble “Gli Allegri” è composto dai maestri Adalberto Muzzi (violino), Stefania Viri (violino), Philip Sutton (viola), Antonio Sommese (violoncello), Daniele Massimi (chitarra), Mino Freda (percussioni), Con la partecipazione straordinaria dei giovanissimi musicisti: Giorgia Muzzi (violino) e Vittorio Sommese (violino).La chitarra è stata gentilmente messa a disposizione dai maestri liutai di Sermoneta, Mario Andreoli e Pietro Melia. .L’evento è ad ingresso libero e gratuito.