Al Flavio Vespasiano concerto di Capodanno col gospel e la straordinaria partecipazione di Nicole Thalìa

RIETI - Il Comune di Rieti annuncia il Concerto di Capodanno che si terrà presso il prestigioso Teatro Flavio Vespasiano il 1 gennaio 2024, alle ore 18.

L'evento musicale di Capodanno abbraccerà il meraviglioso genere del gospel, coinvolgendo il talento straordinario della DUKE G. J. C. O. (Gospel & Jazz Choir& Orchestra). Questo coro e orchestra, unisce la potenza e la passione del gospel con l'eleganza e l'improvvisazione del jazz, creando una performance coinvolgente e unica nel suo genere. Ad impreziosire la serata la cantante gospel di fama internazionale Nicole Thalìa. Nicole ha affascinato il pubblico in tutto il Mondo con la sua voce potente e vibrante che affonda le radici nel soul e nel gospel e si estende su 5 ottave.

Durante la sua carriera ha avuto l'opportunità di esibirsi con artisti di fama mondiale come Tom Jones, Barbara Streisand, Gladys Knight, Demi Lovato, le SpiceGirls, i Take That, Rita Ora e PalomaFaith, Giorgia, i Pooh. Nel 2018 è stata scelta da Re Carlo d'Inghilterra per esibirsi al matrimonio reale del Principe Harry, cantando “Stand By Me” insieme a The Kingdom Choir. Nicole è stata scelta, inoltre, come corista per Marco Mengoni, esibendosi con lui al Festival di Sanremo e in tour in Italia e in Europa. Negli ultimi 16 mesi ha completato vari tour in Europa, Medio Oriente, Canada e Stati Uniti.

La sua esperienza e il suo carisma sul palco promettono di rendere questa serata davvero indimenticabile.

I biglietti sono in vendita al costo di 10€ (più 2€ in prevendita) e sono acquistabili presso Duke Music Academy – Via Acquaviva 56 (zona Piazza Tevere) venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Presso il Botteghino del Teatro Flavio Vespasiano lunedì 1 gennaio dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

E’ possibile prenotare i biglietti telefonando al numero 0746412956 tutti giorni dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

«Questa serata sarà un'esperienza unica per gli amanti della musica gospel, jazz e per tutti coloro che cercano una performance emozionante e coinvolgente. Sarà un concerto con brani classici del Natale e brani gospel per dare un'offerta musicale diversa alla città - dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Rieti Letizia Rosati – Siamo davvero entusiasti di presentare al nostro pubblico il talento straordinario della DUKE G. J. C. O. e di ospitare Nicole Thalìa, una cantante gospel di fama internazionale».

Informazioni sul concerto di Capodanno: Data: 1 gennaio 2024

Orario: Ore 18.00

Luogo: Teatro Flavio Vespasiano, Rieti

Artista principale: DUKE G.J.C.O. &Nicole Thalìa

Prenotazioni: Chiamare il numero 0746412956 (Alessandra)