Concerto augurale di Capodanno al Flavio: ecco tutte le disposizioni per partecipare

RIETI - Sabato 1° gennaio 2022 alle 17 la “RomaTre Orchestra” diretta da Sieva Borzak terrà, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, il Concerto augurale per il Capodanno.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. In conseguenza del cd “Decreto Natale 2021” per l’ingresso ai teatri sono da rispettare le seguenti condizioni:

- Green Pass Rafforzato (c.d. Super Green Pass)

- Mascherina FFP2

- Divieto di consumare cibi e bevande

Si suggerisce di controllare sempre la scadenza della Certificazione verde per assicurarsi che non sia scaduta o stia per scadere

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo sportello VisitRieti (Portici del Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II) da martedì 28 dicembre a venerdì 31 dicembre, con orario 10-13 / 15-18, telefono: 3668249734

Di seguito il programma:

P. Dukas: L'apprendista stregone (musica dal film "Fantasia")

G. Gershwin: Un americano a Parigi

C. Debussy: Suite Bergamasque (Clair de lune)

P. Tchaikovsky: Lo Schiaccianoci (suite dal balletto)