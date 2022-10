Nuovo evento live al Kursaal di Contigliano con gli Eruka

RIETI - Dopo il successo della seconda edizione del Death of Summer Metal Fest, nuovi eventi live al Kursaal di Contigliano per la stagione 2022/23.

La band siculo-romana presenterà il nuovo disco "Memorie", uscito quest'anno per Rude Awakening Records, che vede un ritorno al sound black metal delle origini di band come Absu, Immortal e Mortuary Drape e all'uso delle lingua italiana nei testi che esplorano tematiche introspettive, legate alla natura umana: infatti la scelta della copertina è significativa in tal senso con un omaggio all’artista Salvator Rosa e all’opera intitolata “La Fragilità Umana” del 1656.

Ad aprire il concerto saranno i reatini Velenia, con il nuovo batterista, alle prese con le consuete bordate death metal.

Appuntamento Sabato 22 al Kursaal Via della Repubblica 37 Contigliano (RI)

ingresso libero

h 19.30 aperitivo DJset metal

h 21.30 inizio concerti