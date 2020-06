Rieti, Piano quadro “Porrara”: giovedì 25 giugno la discussione in Commissione urbanistica

RIETI - Giovedì 25 giugno alle 12, in sede di Commissione Urbanistica, alla presenza del Presidente Matteo Carrozzoni e dei consiglieri, l’assessore Antonio Emili illustrerà la sua proposta di delibera per l’approvazione del Piano quadro relativo alla trasformazione del comprensorio delle "Porrara". In tale occasione si avvierà il confronto politico sullo strumento di pianificazione che l’assessorato all’urbanistica ha elaborato per individuare i comparti attraverso i quali, finalmente, le aree del comprensorio diverranno effettivamente edificabili.

«Un primo passo per portare a compimento un’opera amministrativa che i cittadini attendono dal 2012 – spiega l’assessore Emili - vale a dire a far data dall’epoca di approvazione del Piano regolatore generale della Città di Rieti».

