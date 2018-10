RIETI - Il controllo di gestione finanziaria in Comune sotto l'amministrazione guidata da Peppe Emili? Veniva svolto dalle società di consulenza incaricate dal Comune, semmai erano i report contenenti i risultati a non essere trasmessi ai dirigenti da chi avrebbe dovuto farlo.



Il suo nome è quello di Giuseppe Morelli, l’ex manager in pensione dal 2011, evocato in tutte le salse al processo contro Carlo Latini, Antonio Preite e Massimo Morelli, accusati di peculato e falso in relazione ai circa 500mila euro pagati dal 2002 al 20012 dal Comune alle società Carlo Latini e Brand Up srl.



