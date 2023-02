Ultimo incontro formativo di comicoterapia: volontari pronti per le prime attività

RIETI - Giunto a conclusione il corso di comicoterapia offerto dall’associazione RietiCuore adv e dal Comune di Rieti. Ieri l’ultimo dei 3 incontri allo spazio famiglia di 4 Strade, durante i quali gli aspiranti “clown di corsia” hanno appreso alcune nozioni e tecniche per l’attività di volontariato, da svolgere nei reparti di pediatria ma anche in centri ricreativi e case di riposo.



Non mancheranno, nel periodo di carnevale, le occasioni per mettere in pratica quanto appreso dagli esperti Leonardo Umena e Carla Aguzzi, che hanno curato il corso dispensando pillole di clownerie ad un gruppo di circa 15 elementi; il percorso però non finisce qui, visto il tirocinio in programma per poter svolgere le attività negli ospedali.



«È stato un corso entusiasmante, sono contento di questo gruppo e siamo tutti molto affiatati – commenta Umena, presidente di RietiCuore – Credo ci siano le condizioni per far bene sia in pediatria che nelle strutture. Rieti preparati, stiamo arrivando».