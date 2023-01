In programma 3 incontri formativi sulla comicoterapia allo Spazio Famiglia di Quattro Strade

RIETI - «Nella comicoterapia si riceve molto più di quello che si dà»: così il dottor Leonardo Umena, presidente dell’Associazione RietiCuore Odv, descrive l’attività di “clown-dottore” che porta avanti da anni. Un mondo che sabato 28 gennaio aprirà le porte agli interessati presso lo Spazio Famiglia di 4 strade, dalle 16 alle 19, con il primo dei tre incontri formativi per diventare volontari di comicoterapia presso reparti di pediatria, ma anche case di riposo e centri residenziali e semiresidenziali.



Un totale di 9 ore durante le quali Umena e la psicoterapeuta Carla Aguzzi illustreranno il mondo della comicoterapia, una realtà molto più vasta e complessa di quanto si possa immaginare, ma infinitamente gratificante. Non solo trucco e parrucco, improvvisazione teatrale, magia per bambini e palloncini modellabili: durante gli incontri verranno anche illustrate le norme base legate agli ambienti ospedalieri.

«La comicoterapia va svolta con professionalità – spiega Umena – serve per condizionare positivamente la psiche del malato e dei suoi cari, con tutti i benefici che ne derivano, soprattutto in un ambiente talvolta difficile come può essere un ospedale».

Un’attività che l’associazione RietiCuore svolge da anni, in realtà, anche al di fuori dei nosocomi: non è mancato il loro intervento durante i terremoti di Amatrice e L’Aquila, solo per citare alcuni casi.



Un corso, quello realizzato da RietiCuore e promosso dall’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba, aperto a tutti fino ad esaurimento posti: per i partecipanti anche la possibilità di entrare a far parte dell’associazione e mettere in pratica quanto imparato sulla comicoterapia.



Info e prenotazioni al numero 3398518651 (Leonardo Umena, presidente RietiCuore odv).