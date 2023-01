Esito positivo per il primo incontro del corso di comicoterapia

RIETI - Ha riscosso un certo interesse il corso di comicoterapia realizzato dall’assocoazione RietiCuore in collaborazione con il Comune di Rieti. Ieri il primo incontro presso lo spazio famiglia di Quattro Strade: in cattedra il dottor Leonardo Umena e la psicoterapeuta Carla Aguzzi, che hanno introdotto alla comicoterapia un gruppo di 13 persone.



Tante le prime attività svolte, in un incontro durato circa 3 ore, tra improvvisazione teatrale, animazione e nozioni riguardanti il comportamento da tenere nei reparti di pediatria. Un lavoro non semplice come in apparenza, quello del clown dottore: «Non basta un naso rosso e del trucco sul volto per fare comicoterapia – ricordano gli esperti – è necessaria una certa preparazione perché si entra in contatto con delle situazioni non facili».



Un’affluenza notevole anche considerando le molte attività programmate nei 2 incontri mancanti, al termine dei quali i partecipanti avranno accesso ad un periodo di tirocinio per poi entrare tra le fila di diverse associazioni benefiche come la stessa RietiCuore.