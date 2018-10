IL PROGRAMMA

RIETI - Si svolgerà venerdì prossimo, 19 ottobre, il convegno "L'acqua vocazione dello sviluppo locale - Le scelte istituzionali e le esperienze imprenditoriali per l'economia del territorio", a cura della Cna di Rieti. L'appuntamento è nella sala polifunzionale nel Polo culturale di Santa Lucia, in via delle Fontanelle a Rieti.Ore 9,30Registrazione dei partecipantiOre 10,00Saluto delle AutoritàAntonio Cicchetti, Sindaco Comune di RietiGiuseppe Rinaldi, Presidente Provincia di RietiMons. Domenico Pompili , Vescovo di RietiOre 10,30Introduzione : La natura e la storiaArchivio di Stato, Autorità Bacino del Tevere, Ato3Ore 11,30Le scelte istituzionaliComuni, Comunità Montane, Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, Unioncamere Lazio, Regione Lazio.Ore 13,00Pausa Buffet “Osteria Le Tre Porte”Ore 14,00WorkshopI gruppo di lavoro - “Energia e formazione”Coordina Silvio FabriziII Gruppo di Lavoro - “Produzione, benessere, sport e tempo libero“Coordina Vincenza BufacchiOre 16,30ConclusioniProfessor Nadio Delai, Sociologo, Presidente Ermeneia Studi & Strategia di SistemaIntervengonoLorenzetti Roberto, Archivio di StatoPelillo Remo, Autorità Bacino del TevereRosati Loretana, ATO3Alessandri Mauro, Assessore Regione LazioBolognini Elisabetta, Assessore Comune CittaducaleCurini Gastone, Presidente Comunità Montana Montepiano ReatinoD'Angeli Dante, Presidente Comunità Montana del TuranoMicaloni Gaetano, Presidente Comunità Montana Salto CicolanoPetrucci Stefano, Sindaco Comune di AccumoliRusso Luigi, Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e CerviaStatuti Antonio, Sindaco Comune di FrassoTaddei Luigi, Sindaco Comune Castel Sant’AngeloTagliavanti Lorenzo, Presidente Unioncamere LazioArgirò Giuseppe, AceaBarbaresi Francesco, A.T.I.F.E.R.Bianchi Riccardo, aeaBruno Maurizio , SekoCoccia Laura, AvventuristicandoErmini Angelino, EmecGregori Vincenzo, Consorzio della Bonifica ReatinaMari Giuseppe, Fonte CannelliMariantoni Daniela, Istituto RosatelliNapoletano Rodolfo, Rive Gauche CafèNobili Maurizio, Moby’s SubPitorri Giuseppe, Antiche Fonti di CottorellaPontetti Giorgia, Ferrari FarmPonzani Claudio, CNVS WaveRossi Niccola, Troticoltura RossiSappa Giuseppe, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"Seri Fabrizia, Terme di CotiliaVespaziani Giovanni, Presidente Lega Navale Italiana di Rieti –Lago del Turano