RIETI - Ristabiliti numero e quota rosa nella Giunta del Comune di Cittaducale. Veronica Sequino, 40 anni, laureata in Fisioterapia e operante come libero professionista e come collaboratrice della locale Asl in tutta la provincia di Rieti, da sempre in prima linea per lo sviluppo del territorio, è stata eletta nel Consiglio Comunale dove al momento, oltre a coadiuvare i colleghi della Giunta, si occuperà di Bilancio, Patrimonio, Sviluppo Economico, Progetti Europei e Internazionali.

«Un passo importante per il nostro comune e per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Leonardo Ranalli – che saprà apprezzare da vicino il valore di Veronica che gode della piena fiducia dell’intera squadra e della popolazione tutta per le sue grandi capacità, per la tenacia e per l’umiltà che ha sempre dimostrato».

Sequino prende il posto dell’assessore assessore al Bilancio, Elisabetta Bolognini, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e assessore il 30 aprile scorso per motivi personali legati a un nuova esperienza che la porterà all’estero per i prossimi mesi.

