RIETI - In data odierna l’assessore Assessore al Bilancio, Elisabetta Bolognini, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e assessore per motivi personali legati a un nuova esperienza che la porterà all’estero per i prossimi mesi.«Ringrazio Elisabetta per quanto fatto in questa prima parte del mandato elettorale – dichiara il Sindaco Leonardo Ranalli – e per quello che farà professionalmente nei prossimi anni. La conferma delle dimissioni è al tempo stesso la conferma dell’ottimo risultato raggiunto professionalmente dalla Bolognini alla quale vanno i complimenti e gli auguri per il nuovo incarico da parte dell’Amministrazione. Nei prossimi giorni verrà convocato il Consiglio per la surroga nell’assise mentre le deleghe, al momento, verranno assunte dal sottoscritto».Saluti e ringraziamenti da parte dell’assessore uscente Elisabetta Bolognini che dichiara: «E’ stato un privilegio e un onore avere avuto la possibilità di servire la comunità di Cittaducale e di questo ringrazio i cittadini tutti, chi mi ha dato fiducia, il Sindaco e l’Amministrazione così come chi ha condiviso con me questa strada. Il mio impegno verso il prossimo continuerà in altre forme e in altre parti del Mondo. Auguro a Cittaducale di splendere sempre più come sicuramente splenderà nel mio cuore. Auguri a tutti».