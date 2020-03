RIETI - Da aprile dello scorso anno, il piccolo Federico attende per un trapianto di cuore. Intanto, riceve numerose visite, tra cui quella del bomber della Lazio, Ciro Immobile. E intanto, Federico, ricoverato da mesi, scrive poesie, in attesa di uscire.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 5 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA