“Il Circo a scuola”, un ciclo di appuntamenti dei circensi nelle scuole della città

RIETI - Su iniziativa dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, parte da oggi “Il Circo a scuola”, un ciclo di appuntamenti che coinvolgerà le scuole di primo grado, pubbliche e private, della Città di Rieti. Pagliacci e giocolieri si recheranno nelle strutture scolastiche aderenti all’iniziativa per regalare sorrisi e momenti di serenità ai bambini.

«Il Circo ha offerto subito grande disponibilità verso la Città di Rieti che ha mostrato interesse e vicinanza alla fragile realtà del mondo circense in questo particolare momento storico – spiega l’assessore Giovanna Palomba – Ringrazio, Athos Adami, responsabile del Circo Rolando Orfei che da molti mesi ormai è a Rieti, costretto all’inattività a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni, per aver immediatamente sposato la nostra idea. Questa iniziativa è un segnale di ripresa e di nuovo inizio anche per gli operatori del Circo. Ringrazio gli artisti per la loro sensibilità e capacità di donare, da sempre, tanti momenti di felicità».

