di Raffaella Di Claudio

RIETI - «Oltre a essere un’indecenza, è una situazione che mette in serio pericolo l’incolumità delle persone». Paolo Spaziani, consigliere di Fara bene comune, definisce in questi termini le condizioni in cui versa l’ala vecchia del cimitero di Fara Sabina capoluogo. Non è un giorno che l’edificio è al centro delle polemiche. Più volte i cittadini che lo frequentano per omaggiare i propri cari defunti, ne hanno denunciato la pericolosità. «Il giorno di...