Al via i preparativi per la Terminillo Marathon Rando

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:19

RIETI - Tra la Terminillo Marathon Off Road svoltasi il 20 giugno scorso a Leonessa e la Terminillo Marathon su strada programmata nella nuova data del 10 ottobre, trova spazio la Terminillo Marathon Rando sempre a cura dell’Asd Zero Team, prova di Campionato ARI (acronimo di Audax Randonneur Italia).

Coloro che amano le lunghe distanze e che pedalano senza guardare il cronometro, domenica 5 settembre si daranno appuntamento a Rieti per misurarsi in questa competizione grazie ad un percorso che interessa l'intera Valle Santa e la Piana Reatina in uno scenario naturalistico senza uguali tra i santuari Francescani, le cascate, le dolci colline e la salita del Terminillo su strade poco frequentate dagli automobilisti.

Con la possibilità di scegliere il percorso lungo di 200 chilometri e il corto di 100 chilometri, i concorrenti sono tenuti a portare a termine in totale ed assoluta autonomia entro il termine massimo di 12 ore dalla partenza la Rando. senza alcun supporto tecnico e senza alcun tipo di assistenza, nemmeno sanitaria da parte dell’Organizzazione. I controlli allestiti per la vidimazione della carta di viaggio hanno la sola funzione di verificare il rispetto del tracciato da parte dei partecipanti, al fine della omologazione del brevetto.

Una gara che fa del legame con il territorio che la circonda la sua chiave di forza come ampiamente dimostrato negli anni precedenti con l’organizzazione della Terminillo Marathon.

https://www.terminillomarathon.it/regolamento-rando/