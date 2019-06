© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Valle del Tevere: ottima messa a punto dei percorsi granfondo e mediofondo. A Fiano Romano, la sesta edizione della Granfondo Valle del Tevere coniuga tradizione e rinnovamento insieme con un minuzioso lavoro nel dietro le quinte del Cicloclub Fiano Romano e dell’amministrazione comunale un momento di grande passione e condivisione sportiva sotto il segno della bicicletta nella nuova data del 23 giugno.Per il quarto anno consecutivo abbinamento a prova di campionato nazionale per il personale aderente all’Aeronautica Militare ed anche campionato regionale FCI Lazio mediofondo e granfondo, novità del 2019.Ciascun partecipante può scegliere la granfondo di 120 chilometri e la mediofondo di 88 chilometri. Dalla sede di partenza e di arrivo a Piazzale Cairoli (via ore 9:00), presso l’elegante cornice di Castello Ducale Orsini, si percorre la via Tiberina uscendo da Fiano Romano fino all’altezza del Bar Cristallo, non molto lontano dallo svincolo autostradale A1 di Roma Nord, transitando per le località di Meana e Nazzano dove si affronta la prima ascesa di giornata per percorrere successivamente la discesa verso Torrita Tiberina fino a Poggio Mirteto Scalo.Altre salite sono poste in località Colonnetta di Montopoli in Sabina e Bocchignano. Sulla via Ternana, il medio si separa dal lungo percorrendo la piana di Gavignano, Stimigliano Scalo e il ponte sul Tevere in direzione dell’Outlet Soratte. Il tracciato lungo, invece, transita nelle località Spineto, bivio Roccantica, Casperia, Cantalupo e Selci con la presenza di saliscendi e tratti vallonati.Rispetto allo scorso anno causa la concomitanza della fiera mensile a Borgonuovo, frazione di Tarano, si evita il passaggio in quest’ultima località raggiugendo Forano senza passare per la salita dei Gradini.Con il ricongiungimento al medio, Passato lo svincolo autostradale A1 e l’Outlet Soratte, medio e lungo affrontano insieme l’ascesa verso il gran premio della montagna di Sant’Oreste (altitudine 417 metri). Allo scollinamento, si percorre la strada che affianca i bivii di Civitella San Paolo e Nazzano, oltre alle località di Meana e Piani di San Giovanni.Alle porte di Fiano Romano, svolta a destra e la strada tende a salire leggermente per circa 2 chilometri in direzione del centro storico con uno strappo duro di 300 metri che conduce al traguardo finale di Via Aldo Moro con lo sfondo del Castello Ducale Orsini.Sul web è sempre attivo il sito www.cicloclubfianoromano.it che presenta il programma completo, le modalità di iscrizione ed ogni particolare utile ai partecipanti.