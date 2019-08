© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sport, prevenzione e solidarietà sociale vanno a braccetto al Velodromo di Forano grazie all’iniziativa promossa dai dirigenti della Asd Nuova Ciclisti Forano che nei giorni scorsi hanno dotato l’impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico messo a disposizione degli atleti e della popolazione locale. L’iniziativa si è potuta concretizzare grazie ai proventi derivanti dalle manifestazioni che il gruppo organizza periodicamente ed al contributo degli sponsor che sostengono l’attività della Scuola di Ciclismo frequentata da molti giovani del territorio sabino.Ricordiamo che l’Asd Nuova Ciclisti Forano organizza ogni anno la gara nazionale di Gran Fondo che richiama abitualmente migliaia di partecipanti provenienti da ogni regione italiana (nel 2020 si svolgerà la quinta edizione) e la stessa associazione ha in gestione il locale velodromo per ben nove anni promuovendo iniziative sportive e sociali di grande risonanza. La Scuola di Ciclismo riprenderà l’attività nel prossimo mese di settembre ed i corsi dei baby-ciclisti saranno tenuti da due tecnici federali che seguiranno costantemente i progressi dei partecipanti. Per le iscrizioni ci si può già rivolgere alla sede della scuola medesima.Alla cerimonia di consegna del defibrillatore hanno presenziato il sindaco di Forano Marco Cortella, l’assessore allo sport Maurizio Tetto, il comandante della stazione Carabinieri di Stimigliano Pasquale Piscitelli, i dirigenti della Asd Nuova Ciclisti Forano Franco Di Venanzio e Paolo Donati insieme ai ragazzi della Scuola di Ciclismo.