Sport e prevenzione a Castelnuovo di Farfa

RIETI - La prevenzione corre in Sabina grazie ad una iniziativa, oggi e domani a Castelnuovo di Farfa tra sport e salute. Due eventi di ciclismo amatoriale, organizzati dall’Associazione Pedala Piano e dal Comune, per gl uomini, oggi e per le donne domani con una giornata di prevenzione delle malattie organizzata dalla Asl di Rieti e dallo stesso Comune prevista domani a Castelnuovo di Farfa.

Le iniziative

Al tradizionale appuntamento con la Gran Fondo “Le Strade Rosa 2022” giunto alla terza edizione, si è unito quest’anno, 24 ore prima, la nuovissima Gran Fondo Radio Radio. Il percorso è lo stesso, 92 chilometri con l’itinerario tra la Sabina e la Valle del Tevere, attraversando Poggio Mirteto, Poggio Catino, Roccantica, Contigliano, Rieti, Monte San Giovanni, Montenero Sabino e e Salisano. Si parte in discesa e si arriva in salita sulla collina di Castelnuovo di Farfa. E’ in programma anche una pedalata cicloturistica gourmet sulla distanza di 30 chilometri.

Giornata di prevenzione

Accanto agli eventi sportivi la Asl di Rieti, nell’ambito della settimana dedicata alla Salute della Donna offrirà a Castelnuovo di Farfa, con l’ausilio di un laboratorio mobile (che sarà collocato in località Immagine in Via Roma Ovest), una giornata di prevenzione, domani, dalle 10 alle 18, con visite, esami, consulti gratuiti e incontri di sensibilizzazione e informazione. Prenotazioni direttamente sul posto.