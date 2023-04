Provincia, al via la manutenzione delle ciclabili e dei percorsi di fede con l'arrivo della primavera

RIETI - Da qualche giorno la Provincia è in campo per la manutenzione e il decoro del verde sul territorio di competenza. «Nei giorni scorsi – dichiara il delegato alla Viabilità Provinciale Ramacogi, in accordo con il Presidente Roberta Cuneo, grazie agli operai provinciali e degli operatori "ex Risorse Sabine”, cui va il nostro particolare ringraziamento per il fattivo impegno, si è avviato tempestivamente un piano di interventi per lo sfalcio dell’erba e la cura delle aree verdi, in particolar modo lungo i Cammini e le piste ciclabili».

«Tutto questo è possibile - prosegue Ramacogi, grazie anche alla sinergia inter-istituzionale con il Comune di Rieti e le aree su cui costantemente interveniamo sono molte, ma grazie all'impegno degli operai “ex Risorse Sabine” e al loro progetto, contribuiamo all'immagine naturalistica del nostro territorio, a partire dal Capoluogo, curando i percorsi delle piste ciclabili e dei Cammini di fede che rappresentano, a nostro avviso, uno dei fiori all'occhiello dell’intero territorio provinciale».