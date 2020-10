Cicchetti: «Nei cimiteri evitare assembramenti e osservare rigorosamente le norme di contrasto al Covid»

RIETI - «In prossimità delle giornate tradizionalmente dedicate al ricordo dei defunti, si invitano tutti i reatini e coloro che intendono recarsi nei Cimiteri del territorio del Comune di Rieti a osservare scrupolosamente le norme di comportamento che ormai tutti conosciamo per il contenimento del virus - dichiara in un appello il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - E’ fondamentale evitare gli assembramenti, osservare un rigoroso distanziamento fisico e procedere con l’igienizzazione delle mani. In una fase delicata come quella che stiamo vivendo è importante che tutti rispettino le precauzioni suggerite dalle Autorità Sanitarie».

