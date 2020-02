RIETI - Il sole benedice i Cavalli infiocchettati e va in scena una quarantesima edizione spettacolare. Duecento cavalli addobbati a festa e 6 carrozze inserite nel corteo hanno sfilato per le vie della città richiamando centinaia di persone ad assistere al corteo.



Ultimo aggiornamento: 18:34

Premiata la scelta dell’Associazione Porta d’Arce che, una settimana fa, aveva deciso di rinviare la manifestazione per il maltempo, fissandola per domenica 2 febbraio. «Il 26 gennaio alla fine non c’era stata pioggia - spiegava sabato Valentino Iacobucci, presidente dell’associazione - ma la temperatura era molto bassa. Nonostante la pioggia delle ultime ore, le previsioni meteo per domenica 2 febbraio sono ottime». Dopo un sabato uggioso la domenica si è aperta sotto il segno del sole in città, consentendo anche l’avvio delle consuete manifestazioni collaterali. In tarda mattinata un corteo in costume è partito da piazza Chiesa del Suffragio arrivando fino alla chiesa di Sant’Antonio Abate per replicare l’antico rito della benedizione dei cavalli praticato dai carrettieri reatini tra la fine dell’800 e i primi del ‘900. Un preludio alla festa vera e propria che è cominciata poco dopo le 14 dal Foro Boario dove si sono radunati i cavalieri. «Abbiamo avuto 200 equipaggi esatti – ha detto con soddisfazione Iacobucci – con 186 cavalli che sono arrivati dalla provincia di Rieti e dalle zone limitrofe, oltre a 14 cavalli delle forze dell’ordine. Nel corteo, poi, sono state inserite anche 6 carrozze. Una bellissima edizione, come sognavamo per l’edizione che ci proietta negli anta». La bella giornata ha spinto tante famiglie a scendere in strada per assistere a una delle manifestazioni più amate in città, creando un bellissimo effetto scenografico con due ali di folla lungo buona parte del percorso. I momenti più caldi sono stati ovviamente quelli dei passaggi in piazza del Comune, dove il corteo ha transitato due volte, con i cavalli che hanno sfilato tra centinaia di persone. Conclusione in una piazza Chiesa del Suffragio gremita di folla e intrattenuta anche dagli spettacoli di pattinaggio della Asd Rieti in line e dagli stand dei prodotti tipici locali.