RIETI - A causa della pandemia, anche la tradizionale manifestazione dei “Cavalli infiocchettati” per quest’anno sarà annullata. Associazione Porta d’Arce e Comune di Rieti informano che, comunque, il 17 gennaio alle ore 10.15 si terrà una Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate presso la Chiesa di Sant’Eusanio in via Sant’Eusanio, officiata dal parroco don Marco Tarquini.

