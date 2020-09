Rieti, Casperia bandiera arancione del Touring Club incontra gli altri borghi del Lazio: cultura e turismo i temi

RIETI - Cultura e turismo per la rinascita dei borghi. Tre paesi Bandiera Arancione del Turing club, Casperia, Trevignano e Calcata si sono ritrovati intorno ad un tavolo nell’incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Calcata nel viterbese per un confronto sul ruolo dell' Ecomuseo per lo sviluppo del territorio.

L'incontro

Per il Reatino il sindaco di Casperia Marco Cossu che oltre ad essere primo cittadino di Casperia è anche il presidente dell’Ecomuso dei Borghi della Sabina. Oltre a Cossu erano presenti Sandra Pandolfi sindaco di Calcata che ha fatto gli onori di casa insieme a Patrizia Peron assessore alla cultura di Calcata, Luca Galloni vicesindaco di Trevignano. Inoltre il direttore del Museo archeologico virtuale di Narce, il presidente e il direttore del Parco regionale Valle del Treja e il giornalista televisivo Gianluca Semprini.

I temi

«Si è parlato molto – ha detto Marco Cossu - di cultura, turismo, ambiente, agricoltura, gastronomia in una serata stupenda all'insegna dell'amore per i nostri splendidi territori che meritano un futuro radioso. Un momento di cultura importante».

«Un bel momento al quale ne debbono seguire altri – ha detto il sindaco di Calcata. Sandra Pandolfi – ringrazio Marco Cossu, sindaco di Casperia e al vice sindaco di Trevignano, Luca Galloni per esserci venuti a trovare a Calcata. Tre paesi Bandiera Arancione che dialogano sulla valorizzazione culturale dei territori rappresentano un bel momento di confronto e approfondimento tra amministrazioni impegnate a valorizzare i nostri splendidi borghi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA