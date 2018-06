di Samuele Annibaldi

RIETI - Casperia e la Sabina ancora set cinematografico. Come già avvenne due anni fa in questa settimana si stanno girando le riprese di una nuova puntata della docu-fiction “Amore criminale”, in onda la domenica su RaiTre in prima serata. Oggi riprese a Casperia come inizio settimana tra centro storico e campagne sia in esterna che in studi e locali, ieri presso il centro Sporting Club Sabina Tevere di Poggio Mirteto Scalo. Questa sera a Poggio Mirteto in piazza della Vetreria. Il tema è quello del femminicidio. Il regista è Maurizio Iannelli racconta il caso De Rossi, avvenuto a Vicenza con una donna che si innamora del titolare di una palestra, un ragazzo, che non accetterà poi di essere lasciato. La troupe alloggia a Casperia con l'assessore comunali di Alberto Marinsaldi che ha messo a disposizione contatti e collabora coinvolgendo anche comuni limitrofi per le riprese da Roccantica a Poggio Mirteto con la Sabina e i borghi Bandiera Arancione del Touring Club, come Casperia, location ideale per riprese cinematografiche e fiction televisive. La puntata "reatina" verrà trasmessa in tv il prossimo autunno.

Venerdì 22 Giugno 2018



