Festa grande a Casperia per ricevere la delegazione della Lilt, inaugurata panchina rosa

RIETI - Festa grande a Casperia per ricevere la delegazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, composta dal presidente dott. Enrico Zepponi, dal vice presidente Flavio Fosso e dal delegato della Sabina dott. Luciano Fabrizi. Scopo dell’incontro l’inaugurazione di una bellissima panchina rosa.

Con il sindaco Marco Cossu, la vice sindaco e assessore servizi sociali Roberta Gennari, la consigliera comunale delegata alla Pari opportunità Laura Serena, il presidente del Centro Sociale “A.Masci” Marcello Ranieri, era presente l’intera compagine delle “Marjorettes di Casperia” seconda classificata al Campionato mondiale svoltosi recentemente a Montecatini.

Il sindaco Cossu ha rivolto i saluti della cittadinanza ai rappresentanti della Lilt, sottolineando la collaborazione tra l’Amministrazione e la l’Associazione, efficace e positiva ormai da molti anni. Egli ha voluto sottolineare che il concetto di prevenzione deve essere sempre più diffuso, avendo assunto un aspetto di socialità.

Il presidente Zepponi ha ringraziato il sindaco per le sue parole e le signore Gennari e Serena per i contatti continuativi e proficui. Ha poi ricordato che la prevenzione non è fatta solo di screening, ma richiede da ciascuno uno sforzo per un corretto stile di vita sia sotto l’aspetto alimentare che della mobilità. Sottolineato che il mese di novembre è stato dedicato alla prevenzione per il genere maschile ha invitato le donne presenti a sollecitare i propri uomini, padri, figli, coniugi, ad avere cura di se stessi.

A sua volta il vice presidente Flavio Fosso, componente del direttivo reatino da oltre venti anni, ha ricordato il legame tra la Lilt e l’Amministrazione di Casperia, ed ha invitato gli uomini a “non perdere il file della prevenzione” come afferma lo slogan del “Percorso azzurro” di quest’anno

Infine la vice sindaco Roberta Gennari, coordinatrice delle Marjorettes di Casperia e la delegata alle Pari opportunità hanno voluto esprimere la volontà di proseguire nel lavoro comune e possibilmente potenziarlo.

Dopo l’inaugurazione e la tradizionale foto con la panchina rosa, è seguita una spettacolare esibizione delle Marjorettes che hanno voluto dare, nel modo loro consueto, un saluto agli ospiti.

Al termine dell’incontro la signora Mihaela Aurelia Goga, operatrice specializzata in estetica ricostruttiva, nei locali del Centro Sociale ha illustrato il progetto XTRUAE, per la ricostruzione del capezzolo delle donne operate al seno.