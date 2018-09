RIETI - La giunta Cicchetti si prepara al primo abbandono eccellente: l’assessore Sonia Cascioli (nella foto) dal primo ottobre lascia Rieti, per sopraggiunti impegni professionali nella...

RIETI - Dopo una notte trascorsa fuori, alloggiando in un albergo a spese del Comune, nel primo pomeriggio sono rientrate a casa le circa 20 persone evacuate ieri sera da una palazzina in via Carlo...