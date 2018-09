di Alessandra Lancia

RIETI - «Tutto vero, questa volta vado via davvero da Rieti, ma non senza prima aver chiuso un ciclo fondamentale nella ricognizione dei conti dell’ente e poter garantire il Comune dall’evitare il dissesto». Sonia Cascioli conferma così la notizia uscita ieri sul Messaggero della sua uscita dalla Giunta Cicchetti e ne dà un’altra non meno importante: i conti, nonostante i debiti fuori bilancio vecchi e nuovi, sono in sicurezza, non si andrà al dissesto. Quanto a lei «non andrò via...