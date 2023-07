Roma, due gattini abbandonati in uno scatolone al casello di Tivoli: l'odissea dei cuccioli che ora cercano casa

La storia è quella ti tanti micetti appena nati e abbandonati per strada. Questa volta i “fratellini” erano tre e sono stati lasciati sotto la pioggia in uno scatolone al casello, è la storia struggente che racconta Loredana presidente dell’Associazione I Mici di Lory che opera sul difficilissimo territorio di Tivoli e dintorni. «Un paio di mesi fa l 'associazione I Mici di Lory ha ricevuto la segnalazione di 3 piccolini di appena 3 giorni lasciati dentro uno scatolone al casello di Tivoli - spiega Loredana - I gattini sono stati trovati bagnati viste le giornate piovose di maggio. I gattini li abbiamo recuperati e portati in clinica, purtroppo una cucciolina non ce l’ha fatta, Pisolo e Leo sì, grazie alle cure amorevoli delle nostre volontarie adesso a due mesi sono pronti per l’adozione e dal momento visto che hanno iniziato lavoro odissea insieme ci piacerebbe che restassero insieme per sempre».

Salvini: «Patente revocata a chi abbandona animali. Siano garantiti loro accesso a spiagge e voli»

L’associazione nata dal 2005, solo quest’anno ha sterilizzato più di mille felini: «Oltre che a Tivoli ospitiamo gatti anche a Milano, Genova e Bologna, Napoli e Taranto dove abbiamo responsabili e paghiamo alcuni stalli e si occupano di pre adozioni, ospitiamo i gatti anche a casa - siamo un gruppo di volontarie spega Loredana - una delle nostre storiche colonne portanti ha 86 anni che ne gestisce in un piccolo rifugio 35 anche 40, io ne ospito a casa 4 e più alcuni cuccioli, in tre ne ospitiamo una cinquantina, ogni anno riusciamo a farne adottare circa 200.

I soldi non bastano mai, la gente ci manda cibo, o fa delle donazioni, in tutti questi anni ci autofinanziamo, ma le spese sono tante».

In questo periodo stanno aumentando le adozione del cuore, di gatti adulti: «I cuccioli della scorsa estate sono stati adottati solo all’inizio di quest’anno - conclude Lory - abbiamo ancora tre gattini dei quattro trovati perchè abbandonanti vicino una casa famiglia presso la Asl di Guidonia anche per loro vorremmo trovare un'adozione di qualcuno che li ami». Insomma volontarie senza frontiere che giorno dopo giorno si occupano di animali (prevalentemente di gatti ma anche di qualche cane) contro quegli abbandoni che adesso sono oggetto di proposte per diventare reati ed essere perseguibili). Per chi volesse contattare Lory per le adozioni o un contributo scrivere a imicidilory@gmail.com o su facebook sul profilo I mici di Lory e per le donazioni usare l'Iban IT57T0200839453000102570486.

«Apprezziamo le proposte fatte, speriamo si trasformino presto in azioni concrete - dice Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa delle proposte fatte dal Ministro Salvini al Senato contro l’abbandono degli animali - Aspettiamo di sapere con quali strumenti e soprattutto con quali tempi queste proposte saranno formalizzate in Parlamento e nelle istituzioni e diventeranno norma, considerando che oggi è venti luglio, quindi piena estate. Non basta fare proposte o desiderare fortemente qualcosa, occorre essere concreti: le leggi vanno scritte, presentate, discusse e approvate. Le proposte se diventeranno norme vincolanti per tutti saremo molto soddisfatti. Ma temiamo che per questa estate 2023 sarà tutto complicato. Sarà per la prossima estate? Siamo speranzosi e ottimisti» concludono dall’Enpa.