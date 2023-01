Onlus Natale 365: il 25 di ogni mese la festa con i più fragili e i più deboli

Ogni mese è Natale. Non è uno slogan commerciale, ma la onlus Natale 365 l’ha fatta sua ormai da quasi 8 anni e il 25 di ogni mese lo festeggia con i più piccoli e i più fragili. Prima nel pomeriggio portando regali e organizzando una festa come se fosse il giorno della Natività ai più piccoli della “Casa di Andrea” (10 stanze, 9 bagni, due cucine, una sala da pranzo comune, una ludoteca, un laboratorio didattico per i bambini, un parco, un orto, una cappella per momenti di raccoglimento e di preghiera) dell’Associazione Andrea Tudisco e la sera ad incominciare dalle 20 a piazza della Città Leonina dove incontra i senza tetto, che tornano a dormire in piazza San Pietro e dintorni a cui i volontari distribuiscono pasti caldi, coperte e prodotti per l’igiene personale.

Vivere lo spirito del Natale 365 giorni l’anno e diffondere la "Cultura del Dono” che sia materiale o meno, anche con un sorriso, un abbraccio, una parola, e farlo con i meno fortunati almeno una volta al mese per tutto l’anno. La sua ex fidanzata Arianna, i suoi fratelli Stefano e Fabio e tutti i suoi amici proseguono la missione iniziata dal fondatore della onlus Giuseppe Maria De Lillo scomparso giovanissimo nel 2017 e che tutti lo ricordano nel cuore, nei ricordi, nelle pagine del libro “La Bellezza salverà il mondo" scritto in suo ricordo con le tante testimonianze di volontari, i senza tetto e i bambini a cui si è dedicato. Questa sera, 25 gennaio, come tutti i mesi, si rinnova l’appuntamento in piazza delle Città Leonina alle ore 20 per tutti i volontari e per chi si volesse unire per la prima volta. Per info contattare il 333 437 4739 o ufficiostampanatale365@gmail.com